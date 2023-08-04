Diyarbakır’da mandaların görünüşü Afrika’yı andırdı Türkiye’de Eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken, Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan mandalar serinlemek için göletlere giriyor.

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İHA

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe daha da artırıyor.

Silvan ilçesine bağlı Bağdere kırsal Mahallesi'nde sıcaktan bunalan mandalar, çareyi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından köye yapılan göletlere girip serinleyerek buluyor.

Çobanlar ise mandaların kuyruğundan tutup sörf yaptı.

Günde 5 saat gölette kalıyorlar

Büyükbaş hayvanlar arasında özellikle yaz mevsiminde daha fazla su ihtiyacı duyan mandalar, günde 5 saat gölette kalıyor.

Böylelikle mandaların su ihtiyacı karşılanarak süt ve et verimi daha da artıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, son iki yılda Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kuraklığın yükselmesiyle hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kentin kırsal mahallelerindeki farklı noktalara göletler yaptıklarını ifade etti.

"Bu işe ekonomik olarak devam etmek istiyorlar"

Göletlerde hem hayvansal hem tarımsal sulamaların yapıldığını dile getiren Nurbaki şu ifadeleri kullandı:

Son iki yılda kuraklığın fazla olmasıyla birlikte hayvanların da bu sıcaklıklara dayanamamasıyla kırsal alanlarda hayvanlar için içme su göletleri yapmaya başladık. Bizim yaptığımız bu göletlerle beraber hem hayvansal hem de tarımsal sulama yapılıyor. Kırsal alandaki vatandaşlarımıza da önemli yatırımlar yapmış oluyoruz onlar da bu işe ekonomik olarak devam etmek istiyorlar.

"164 tane gölet yaptık"

İki buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 adet tarımsal ve hayvansal göletler yaptıklarını ifade eden Nurbaki şöyle konuştu:

2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 tane gölet yaptık. Bu göletleri en çok hayvan yaşayan bölgeleri tespit ederek yaptık. Jeolojik yapısına bakarak su kaçırmaması gereken yerleri tespit ediyoruz, bununla beraber bu göletleri yaparken talep daha çok almaya başladık. Bu yıl 167 adet gölet yapma talebi var. Bizim bütçemiz imkanları dahilinde 24 adet bu sene yapıyoruz. 2. etap da ise 40 adet gölet yaparak, bunun da ihalesini bu yıl gerçekleştireceğiz.

Mandaların çobanı Selahattin Köylü, 250’si manda olmak üzere toplam 310 büyükbaş hayvanın serinlemesi için göletleri kullandıklarını söyledi.

"Mandalar su içinde 5 saat kalabiliyor"

Sabah 06.00’da mandaları ahırdan çıkarıp gölete getiren Köylü, günde 3 kez hayvanların serinleme ve su ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: