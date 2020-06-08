Dolar
6.7881
0.337%
Euro
7.674
0.5608%
Altın
1698.48
0.7898%
Borsa
109637.08
-0.3497%
G. Altın
370.818
1.0956%
Bitcoin
65947.47
0.2415%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

    Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2020 - 21:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini belirtti.

    10 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YASAK GEÇERLİ OLACAK

    Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını bildirdi.

    Görüş Bildir