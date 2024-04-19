Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrağı kaldırmışlardı: Görüntülere rağmen reddettiler Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza atarak Türk bayrağını kaldırdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada bayrağı kaldırdıklarını reddetti.

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Yerel seçimler tamamlandı...

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti, Diyarbakır'da sandıklardan birinci parti çıkmayı başardı.

Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek skandal kararlara imza attı.

Türk bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı.

Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.

Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Tepki yağdı

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Görüntülere rağmen reddettiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise tepkilerin ardından Türk bayrağını olması gerektiği yere astı ancak görüntüleri reddetti.

"Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: