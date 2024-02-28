Diyarbakır'da model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: Ölüm tehditleri alıyorum Diyarbakır’da Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Model muhtar adayı oldu

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde en dikkat çeken isimlerden biri de muhtar adayı Simurg Sarsılmaz olmuştu.

Diyarbakır'da üretim yapan firmaların reklam yüzü olan Sarsılmaz'ın adaylığı günün en çok merak edilen gelişmeleri arasında yer aldı.

Dikkat çeken gelişme

Sarsılmaz'ın adaylığı gündem olduktan sonra akşam vakitlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Adaylıktan çekildi

Simurg Sarsılmaz, muhtar adaylığından çekildiğini duyurdu.

Ölüm tehditleri aldı

Sarsılmaz çekilme gerekçesi olaraksa ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum"

Tehditler için suç duyurusuna bulunacağını söyleyen Sarsılmaz şunları söyledi:

Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım.

4 adayla yarışacaktı

Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Sarsılmaz, 31 Mart'ta 4 erkek adaya karşı yarışacaktı.