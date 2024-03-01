Diyarbakır'da muhtar adaylığından vazgeçen modelin kararında değişiklik yok Diyarbakır'da bir mahallede muhtarlığa aday olan model Simurg Sarsılmaz, aldığı tehditler nedeniyle adaylığını çekildiğini duyurmuştu. Sarsılmaz'ın kararında herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

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Vatandaşlar, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidecek.

Hal böyle olunca yerel seçim atmosferi de bir hayli yoğun.

Siyasetin yoğun gündemini, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'dan yansıyan bir muhtar adaylığı haberi renklendirmişti.

Diyarbakırlı model muhtarlığa adaylığını koymuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan model Simurg Sarsılmaz, muhtar adayı olduğunu duyurdu.

Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Sarsılmaz, 31 Mart'ta 4 erkek adaya karşı yarışacaktı.

Güzelliği ile dikkat çeken model Simurg Sarsılmaz, kadınların bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtmişti.

Tehditler aldığı için çekildiğini söyledi

Ancak Sarsılmaz daha sonra, muhtar adaylığından çekildiğini duyurdu.

Sarsılmaz, çekilme gerekçesi olarak ise ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Tehditler için suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Sarsılmaz, şunları söyledi:

Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım.

Kararını değiştirmedi

Öte yandan tehditlerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da alan Simurg Sarsılmaz'ın, kararından dönmeyeceği öğrenildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Sarsılmaz'ın kararını değiştirmesini isterken, model adaydan herhangi bir hamle gelmedi.