Diyarbakır’da mutasyonlu virüs tespit edildi

Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edilmesiyle iki mahalle karantinaya alındı. Böylece mutasyon tespit edilen il sayısı 7'ye çıktı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan bir türünün tespit edilmesiyle dünyayı panik havası sarmıştı.

Bu tespitin ardından sınır kapatma önlemleri alınmasına rağmen mutant virüs birçok ülkeye yayılırken Türkiye'de de tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA DA TESPİT EDİLDİ

Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından biri de Diyarbakır'da tespit edildi.

Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti.

Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.

Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı.

YURT DIŞI BAĞLANTISI YOK

Mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

MUTASYON TESPİT EDİLEN İLLER

Mutasyonlu koronavirüse rastlanan iller: (Bilinen)

-Düzce

-Balıkesir

-Diyarbakır

-Kilis

-Muş

-Tokat

-Tunceli