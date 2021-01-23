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- Diyarbakır’da mutasyonlu virüs tespit edildi
Diyarbakır’da mutasyonlu virüs tespit edildi
- İHA
- 23.01.2021 - 17:25
İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan bir türünün tespit edilmesiyle dünyayı panik havası sarmıştı.
Bu tespitin ardından sınır kapatma önlemleri alınmasına rağmen mutant virüs birçok ülkeye yayılırken Türkiye'de de tespit edildi.
DİYARBAKIR'DA DA TESPİT EDİLDİ
Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından biri de Diyarbakır'da tespit edildi.
Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti.
Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.
Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı.
YURT DIŞI BAĞLANTISI YOK
Mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.
Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.
MUTASYON TESPİT EDİLEN İLLER
Mutasyonlu koronavirüse rastlanan iller: (Bilinen)
-Düzce
-Balıkesir
-Diyarbakır
-Kilis
-Muş
-Tokat
-Tunceli