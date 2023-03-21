Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlaması! Polise taşla saldırdılar HDP öncülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz Bayramı kutlama alanında etkinliğe katılan PKK yandaşları, polise taş ve su şişeleri fırlattı.

Baharın habercisi Nevruz Bayramı tüm illerde coşkuyla karşılandı.

Ancak bazı kesimler Nevruz'u taşkınlık çıkarmak için kullanıyor.

Bunun son örneği ise Diyarbakır'daki Nevruz etkinliği...

Türkiye'nin mücadele verdiği terör olayları, Nevruz Bayramı'nda da polise zor anlar yaşattı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, Nevruz Bayramı kapsamında Diyarbakır'da kutlama düzenledi.

Ekiplere saldırı düzenlendi

Bu kapsamda düzenlenen kutlamalar için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, taşkınlık çıkarmak isteyen şahıslar polise saldırdı.

19 kişi gözaltına alındı

Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında 3 metrelik tel örgülere çıkarken, zaman zaman polisle alana gelen bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı.

Terör yandaşları, yüzlerini kapatarak alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.

Atılan taşlardan 5 polis yaralanırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı.

Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı

Nevruz alanında 2,5 ton odun yakılırken, alanda bulunanlar halay çekerek slogan attı.

Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da açıldı.