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DHA

Diyarbakır'da 21 Mart’ta düzenlenecek Nevruz kutlamaları, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek.

DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 3 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak.

Yaklaşık 10 bin polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak.

Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz ve Evrim Alataş caddelerine bariyerler bırakıldı.

SAHNEYE GİRİLMEMESİ İÇİN 3 METRELİK TEL ÖRGÜ

Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl birçok görevlinin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması için de önlem alındı.

Görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için geçen yıl 4 metre yüksekliğinde tel örgü konulan sahnenin önüne bu yıl ise 3 metrelik tel örgü konuldu.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

VALİLİK GÜZERGAHLARI AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada da bazı yolların 20 Mart saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: