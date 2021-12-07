Silvan ilçesinde yapılan Batman Barajı'nın açılmasıyla mahalle sular altında kaldı. Burada oluşan gölet nedeniyle ise öğrenciler, okula kayıkla gitmek zorunda kalıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 23 haneli kırsal Usluca Mahallesi sakinleri, 1999 yılında Batman Barajı'nın yapılması ile birlikte daha yüksek noktalara evlerini inşa etti.

Barajın hizmete sunulması ile mahallenin büyük bir bölümü suların altında kaldı.

ÖĞRENCİLER OKULA GİTMEKTE ZORLANIYOR

Bu durum mahallaliye zor şartlar sunarken, bazı öğrencilerin okula gidip gelmesi çileye dönüştü.

Çocuklarının okula gitmek için baraj göletini geçmek zorunda kaldığını söyleyen baba, çözümü kayık yapmakta buldu.

Diyarbakır'da öğrenciler okula kayıkla gidiyor ViDEO

KAYIKLA OKULA GİDİYORLAR

Her sabah saat 08.00'de başlayan dersleri için saat 06.00'da kalkmak zorunda kalan öğrenciler, tepedeki evlerinden 25 dakika yürüyor.

Daha sonra babaları ya da amcaları tarafından derinliği en az 60 metre olan baraj gölü üzerinden kayıkla karşıya geçirilerek servis aracına ulaşan öğrenciler, okullarına ulaşıyor. Öğrenciler, rüzgarlı havalarda ise okula gidemiyor.

"HER GÜN KAYIKLA OKULA GİDİYORLAR"

3 çocuk babası Mirza Orakçı, "Servis, mahallenin diğer bölümüne geliyor. Bizim bulunduğumuz yere gelemiyor. Bu nedenle çocuklarımı servise yetiştirmek için baraj suyunu geçmek zorunda kalıyorum. Çocuklarım, Silvan Malabadi İlkokulu'nda okuyor. Baraj göletinden geçerek okula gidip, geliyorlar. Yol çilesi yaşıyoruz. Öncelikle yolun yapılmasını ve servis verilmesini istiyoruz. Her gün bu kayıkla okula gidip geliyorlar. Bazen kışın yağmur yağıyor, sis oluyor, fırtına oluyor. Çocuklar çok büyük zorluklar yaşıyor. 3 yıl önce belediyeden talepte bulundum. Ancak herhangi bir cevap verilmedi. Çocuklarım 3, 4 ve 7'nci sınıfa gidiyor. 4 kilometrelik yolumuz yapılsa, zorlu olan bu yolculukta biter." ifadelerini kullandı.









