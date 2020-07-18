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- Diyarbakır'da operasyonda rahatsızlanan asker, şehit oldu
Diyarbakır'da operasyonda rahatsızlanan asker, şehit oldu
Çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman için Jandarma Genel Komutanlığı, başsağlığı mesajı yayınladı.
- DHA
- 18.07.2020 - 15:00
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'ın şehit olduğunu duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.