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    Diyarbakır'da PKK operasyonu: 105 gözaltı

    Diyarbakır'da PKK operasyonunda 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 15.04.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 10:11
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    Diyarbakır'da PKK operasyonu: 105 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünün şehir yapılanması ile mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 6 ilde devam eden PKK soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

    Operasyon kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Çok sayıda gözaltı yapıldı

    Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

    Diyarbakır da PKK operasyonu: 105 gözaltı #1


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