Diyarbakır'da PKK operasyonu: 105 gözaltı

Diyarbakır'da PKK operasyonunda 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünün şehir yapılanması ile mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 6 ilde devam eden PKK soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok sayıda gözaltı yapıldı

Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.