Diyarbakır'da PKK operasyonu: 6 gözaltı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Güvenlik güçleri arazide olduğu gibi terör örgütü PKK'nın şehirdeki yapılanmasına da göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

6 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)