Diyarbakır'da PKK propagandasına geçit verilmedi! 'Burası Türkiye ulan' Öğle saatlerinde kent meydanında bir araya gelen grubun arasında terör propagandası yapmaya çalışan Rudaw muhabirini fark eden bir genç duruma müdahale ederek, "Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları ulan, akıllı olun" diyerek tepki gösterdi.

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İHA

Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı...

Seçim öncesi terör sevicilerinin bir kez daha ortaya çıktığı görüldü.

Sık sık eylemlere sahne olan kentte gerilimi artırmak isteyenler, PKK propagandası yaparak tansiyonu yükseltiyor.

Rudaw muhabirinden propaganda

Bunun bir örneği de dün yaşandı. Sur ilçesinde, toplanan kalabalığın arasında Rudaw Tv Diyarbakır muhabiri Maşallah Dekak da yer aldı.

Şahsın burada terör örgütü propagandası yapması dikkat çekince olanlar oldu.

"Akıllı olun"

Bunun üzerine durumu fark eden bir genç, Dekak'ın yanına gelerek sert bir dille uyardı.

Terör sevicilerine geçir vermeyen genç, "Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları ulan, akıllı olun." ifadelerini kullandı.

Ardından tansiyon yükselince bölgedeki vatandaşlar araya girerek olaya müdahale etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)