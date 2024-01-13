Diyarbakır'da PKK provokasyonu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıktı Diyarbakır'da PKK provokasyonu yapan Rudav muhabirine engel olan gence tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, provokasyonu basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi.

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ensonhaber.com

PKK ve destekçileri provokasyona doymuyor.

Toplum içinde sürekli gerilimi artırmak için fırsat kollayan terör örgütü bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı.

Sur ilçesinde, toplanan kalabalığın arasına giren Rudaw Tv Diyarbakır muhabiri Maşallah Dekak, Kürtçe terör propagandası yapmaya kalktı.

Olay yerinde bulunan ve durumu fark eden bir gencin Dekak'ın yanına gelerek provokasyona engel olması kameralara yansıdı.

"Burası Türkiye akıllı olun"

"Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları ulan, akıllı olun." ifadelerini ile bölücülere had bildiren gencin görüntüleri beğeni toplarken, yine her zamanki gibi provokasyona CHP sahip çıktı.

DEM Parti milletvekilleri ile yakınlığı bilinen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, provokasyona sahip çıkmak için sosyal medyada paylaşımlarına başladı.

CHP'li Tanrıkulu sahip çıktı

Provokasyona çalışan Rudav muhabirine geçmiş olsun dileklerini sunan Tanrıkulu, 'basın özgürlüğü' deyiminin arkasına gizlendi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: