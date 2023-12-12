Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı Diyarbakır’ın Silvan ve Hazro ilçelerinde MİT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil savunma birliği YPS'nin yapılanmasında aktif rolü bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

DHA

Diyarbakır'da Silvan ve Hazro ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün sivil savunma birliği YPS’nin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, MİT ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Dijital materyallere el konuldu

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak amacıyla kullandığı dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)