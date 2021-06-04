Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ajanda incelemeye alındı. Sözde mahalle meclisine başvurduğu tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Diyarbakır’da PKK/KCK yapılanmasına ilişkin deşifre çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ajandanın kendilerine teslim edilmesi ile incelemelere başladı.

Ajandaya yazılanlar mercek altına alındı.

OPERASYON BAŞLADI

Sözde ‘mahalle meclisinin’, sözde 'KCK sözleşmesinde’ yerleşim yerinin büyüklüğüne göre 'özgür toplum meclisi' tarafından seçilen yeterli sayıda üyeden oluştuğu belirlendi.

Söz konusu şehir, kasaba veya mahallede 'halkın demokratik işlerini yürüten organı' olduğu da tespit edildi.

Ekiplerin, ajandada sözde mahalle meclisine başvuran 22 şüpheliyi belirlemesi ile operasyon başladı.

Diyarbakır’da PKK/KCK’nın sözde mahalle meclisine operasyon ViDEO

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haklarında gözaltına kararı çıkarılan 22 şüpheliden 18'i, yakalanarak gözaltına alındı.

18 şüpheli emniyette götürülürken, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.