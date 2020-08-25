Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe: 4,5 milyon kök kenevir, 800 kilo esrar

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 67 farklı noktada 4milyon 623 bin 280 kök kenevir, 135 kilo 500 gram toz, 664 kilo 500 gram kubar olmak üzere 800 kilogram esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör, su motoru ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.