Diyarbakır’da sağanak yağış: Çadır kentte önlem alındı Etkisini gösteren sağanakla çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Önlem alan belediye ekipleri, afetzedelere strafor köpük dağıttı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkılırken, afetzedeler Silvan yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kentte barındırılmaya başladı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu.

Belediye strafor köpük dağıttı

Bazı afetzedelerin eşyaları zarar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, önlem olarak afetzedelere strafor köpük dağıttı.

Köpükler hem çadır içlerine hem de etraflarına yerleştirildi.

Afetzedelerin durumu kontrol ediliyor

Yağış etkisini sürdürürken, belediye yetkilileri çadırları gezerek, afetzedelerin durumunu kontrol ediyor.