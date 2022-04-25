Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakını tutuklandı

Diyarbakır Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırmış, polisin belinden almaya çalıştığı silahın ateş alması sonucu mermi duvarı delmişti.

Olayda sağlık çalışanları kendilerini kapıya sedye koyarak korumaya çalışmıştı.

Sağlık çalışanlarına şiddette tutuklama

Yaşanılan olay sonrası saldırganlar gözaltına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözaltına alınanlardan birinin tutuklandığını duyurdu.

"Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "LİCE’DE SAĞLIKTA ŞİDDETE TUTUKLAMA" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz."