Silvan'da Dedaş'ın kaçak elektrik kullanımını engellemek amacıyla sayaçları direklere taşıması, Konak ve Mescit mahallelerinde protesto edildi, lastik yakılarak yol ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır'da Silvan ilçesi Konak, Mescit Mahallerinde Dedaş tarafından, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için sayaçların sokak direklerine bağlanmasını protesto etmek isteyen bir grup vatandaş, bugün akşam saatlerinde oturma eylemi yaptı.

KAÇAK ELEKTRİK İÇİN LASTİKLERİ ATEŞE VERİP OLAY ÇIKARDILAR

Lastik yakarak yolu trafiğe kapatan vatadaşları görenler ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların dağılmasını isteyen polis ekipleri, yanan lastiklerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerine destek oldu.

Diyarbakır'da sayaçların elektrik direklerine bağlanmasını protesto ettiler ViDEO

OTURMA EYLEMİ DE YAPTILAR

Yanan lastikler tazikli su ile söndürülürken, sayaçların direklere taşınması sırasında elektrik kesintisi nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, bir süre daha oturma eylemini sürdürdü.

Polisin uyarıları üzerine mahalle sakinleri, çocuklarıyla birlikte evlerine çekildi.

Polisin tedbirleri gece boyunca devam etti.