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İHA

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolununda sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon dorsesinden yola savrulan sebzelerin toplanmasının ardından trafik tek şeritli olarak kontrollü şekilde sağlandı.