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- Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın
Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın
- İHA
- 25.03.2022 - 18:20
Diyarbakır'da ayçiçek yağı stokçuluğuna karşı yaptığı başarılı mücadele ile dikkat çeken Bağlar Belediyesi, bu kez de fiyatlara zam geleceği söylentileri üzerine şeker stoklayan dev zincir marketler ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, ulusal bir zincir markette raflarda olması gereken 300 kilogram şekeri marketin deposunda buldu.
MARKET YETKİLİSİNİN SAVUNMASI İNANDIRICI OLMADI
Market yetkilisinin savunmasını inandırıcı bulmayan zabıta, bu durumun suç teşkil ederek vatandaşlar ile devleti karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek ürünlere el koyup, durumu Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirdi.
"HİÇBİR ŞEKİLDE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kanun dışı işlem yaparak vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlara karşı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz." dedi.