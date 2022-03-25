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    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın

    Raflarda olması gereken ürünleri depoda saklayan zincir markete ihbar üzerine baskın düzenleyen zabıta ekipleri, 300 kilogram ürüne el koyarak işlem başlattı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 18:20
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    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın

    Diyarbakır'da ayçiçek yağı stokçuluğuna karşı yaptığı başarılı mücadele ile dikkat çeken Bağlar Belediyesi, bu kez de fiyatlara zam geleceği söylentileri üzerine şeker stoklayan dev zincir marketler ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

    Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, ulusal bir zincir markette raflarda olması gereken 300 kilogram şekeri marketin deposunda buldu.

    MARKET YETKİLİSİNİN SAVUNMASI İNANDIRICI OLMADI

    Market yetkilisinin savunmasını inandırıcı bulmayan zabıta, bu durumun suç teşkil ederek vatandaşlar ile devleti karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek ürünlere el koyup, durumu Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

    "HİÇBİR ŞEKİLDE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

    Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kanun dışı işlem yaparak vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlara karşı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz." dedi.

    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın #1

    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın #2

    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın #3

    Diyarbakır’da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın #4


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