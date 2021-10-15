Diyarbakır'da şikayet üzerine polisler denetleme gerçekleştirdi

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Nazım Hikmet Caddesi üzerinde polis ekipleri denetlemelerde bulundu.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken bir taraftan da denetlemeler ara vermeden sürdürülüyor.

Diyarbakır’da uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklı sıklıkla trafik kazalarının ve kavgaların meydana geldiği, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Nazım Hikmet Caddesi üzerinde yol boyu yasak tabelalarını aldırış etmeden kaldırım ve yol kenarlarını işkal eden şahıslarla ilgili gelen şikayetler sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro ve trafik şube ekipleri ile Kayapınar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiren uygulamada uyarılarda bulunuldu.

ALKOLLÜ ŞAHISLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Uyarılara uymayan şahıslara GBT, alkol, uyuşturucu kullanımı denetimi gerçekleşti. İzinsiz açılan tezgahlar toparlanırken, şüpheli araçlar arandı, alkollü araç kullanan şahıslara ise cezai işlem gerçekleştirildi.

Yüzlerce aracın toplandığı alan ekipler tarafından başarılı bir şekilde boşaltılırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

DENETİMLER GECE BOYU SÜRDÜRÜLDÜ

Alkol tüketiminden kaynaklı hız yapan ve gece geç saatlere kadar park edilmesi yasak olmasına rağmen işkal edilen, en çok ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelen Nazım Hikmet Caddesi ekipler tarafından sıklıkla denetleneceği kaydedilirken, son günlerde artan kavgalarında önüne geçilmesi hedeflendi.

Dört bir yandan gerçekleşen denetim gece boyu devam etti.