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    Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Umut Bozbey (17) ile Özkan Aydın (14), boğuldu.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 20:26
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    Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Dereboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede yaşayan Umut Bozbey ve Özkan Aydın, sıcak havadan bunalarak serinlemek için sulama kanalına girdi.

    2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Bir süre sonra iki çocuğun da suda çırpındığını gören yakınları kendi imkanları ile kurtarma çalışması başlattı. Sulama kanalına giren yakınları, Umut ve Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

    Sulama kanalından çıkarılan Umut ve Özkan'ın cansız bedeni, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu #1

    Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu #2

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