Diyarbakır'da terör mağduru aileler eylemde: HDP tarafından kandırarak dağa kaçırdılar Farklı kentlerden gelerek Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbetine katılan annelerden Mevlide Üçdağ, "Çocuğumu, devletime ve milletime hayırlı bir evlat olarak büyütüyordum" dedi.

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İHA

Diyarbakır'da ailelerin sesi yükselmeye devam ediyor.

HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, dağa kaçırılan evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan evlat nöbeti, bugün bin 603 güne ulaştı.

"Çocuğumu HDP ve PKK'ya büyütmedim"

Çocuğunun, 2015 yılında Elazığ’da hafızlık okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Mevlide Üçdağ, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini vurgulayan Üçdağ, “Maalesef HDP tarafından kandırarak dağa kaçırdılar. Evladımı terörün pençesine kaptırdım. 3 kere Lice’ye gitmeme rağmen vermediler. Çocuğumu HDP ve PKK'ya büyütmedim. Çocuğumu, devletime ve milletime hayırlı bir evlat olarak büyütüyordum. Oğlum, senin için yaz kış demeden bu çadırın yolunu tutup her gün geliyorum. Ne olursun gel artık.” dedi.

"Oğlumu 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa almadan hiçbir yere gitmeyeceğim"

Oğlu Sedat’ın bilgisayar bölümü okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba Aydın Dağdeviren ise, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

20 yıl da olsa evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Dağdeviren, “2015 yılından beridir oğlumun gelmesi için HDP il binası önünde eylem gerçekleştiriyoruz. Oğlumu 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan gel askerimize, polisimize teslim ol.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)