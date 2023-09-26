Diyarbakır'da terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 484'üncü gününde 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum" sözleriyle evladına seslendi.

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İHA

Evlat nöbetinde umutlu bekleyiş sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemde...

Eylem bin 484'üncü gününde

Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan anne ve babaların eylemi, bugün bin 484’üncü güne ulaştı.

Bu süreçte 48 aile, sesini duyurduğu evladına kavuştu.

Kavuşmalar diğer ailelere de umut olunca eylem bugün kaldığı yerden devam etti.

"Ceza yok, bir şey yok korkma gel"

5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

10 yıldır oğlu Faruk’un peşinde olduğunu söyleyen Taşcı, “Kars’tan geldim. 5 yıldır burada anne babalarla eylem yapıyoruz. 10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eğer Faruk beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. Ceza yok, bir şey yok. Korkma gel. 10 yıl değil, 20 yılda olsa ben senin peşini bırakmayacağım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)