Diyarbakır’da, terör olayları nedeniyle kapanan cadde yeniden kullanıma açıldı

2015'te PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle tahrip edilen ve kapanan Yenikapı Caddesi, inşaat ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015'te, terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendek ve kurdukları barikatlar nedeniyle başlatılan operasyonlarda birçok konut ve tarihi yapı teröristler tarafından tahrip edildi.

İçinde Dört Ayaklı Minare gibi birçok tarihi yapıyı barındıran Yenikapı Caddesi'nde, inşaat ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cadde, 7 yıl aradan sonra tekrar hizmete açıldı.

Açılışa özel düzenlenen törene katılan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, caddeyi kapatan sac levhayı, oksijen kaynağıyla keserek hizmete açtı.

“ÇUKUR BARİKAT EYLEMLERİNDE SUR'UN 6 MAHALLESİ ADETA YOK OLMUŞTU”

Sur'da artık kapalı cadde kalmadığını söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Sur içerisindeki önemli yapıların çalışmaları da tamamlandı. 347 tescilli konağın restorasyon çalışması da devam ediyor. Onlar da tamamlandığında 2023 içerisinde restorasyonların tamamlanması hedefleniyor. Şantiye sahaları dışındaki bütün alanları artık halka açmış olduk. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Sur, kentin en önemli cazibe merkezi haline gelecek. 2015 yılındaki barikat süreçlerinde, çukur barikat eylemlerinde Sur'un 6 mahallesi adeta yok olmuştu.





“ZATEN GEÇEN YIL İTİBARIYLA SUR'UN KAPALI BİR MAHALLESİ YOKTU”

Bu mahallelerimizdeki kiliseler, camiler, tarihi eserler, sivil mimari örnekleri, evler tamamen yok olmuştu. Çatışma sürecinin sona erdiği tarihten itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ciddi bir ihya çalışması başlatıldı. Bu çalışma neticesinde önemli bir mesafeye geldik.

Zaten geçen yıl itibarıyla Sur'un kapalı bir mahallesi yoktu. Ancak bazı yerlerde şantiye sahalarının güvenliği açısından, bazı noktaların kapatılması gerekiyordu. Burası da en önemli lokasyonlardan birisiydi. Dört Ayaklı Minare'den Yenikapı'ya açılan kapıydı burası.

Bu Yenikapı Caddesi TOKİ Emlak Konut üzerinden kiralamaları yapıldı ve burası inşallah mayıs ayı içerisinde Diyarbakır’ın yeni cazibe merkezi olacak şekilde bir fonksiyonla tekrar hayata kazandırılıyor. Burada 67 iş merkezimiz var. Bu iş yerleri hemen tamamına yakını kiralandı. Kısa sürede inşallah çalışmalar başlayacak.”





'5 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK KONSEPTLE TARİH SAHNESİNE KAZANDIRILACAK'

Sur'da her geçen günün bir önceki günden daha iyi olacağını söyleyen Çiftçi, “Hemen bitişiğimizde olan Keldani Kilisesi ile Surp Giragos Ermeni Kilisesi de 7 Mayıs’ta inşallah düzenlenecek törenlerle cemaatlerine açılmış olacak. Burası hem turizm açısından hem önemli bir alanı teşkil ediyor olması hem de ticaret açısından önemli bir alan. Yenikapı Caddesi yeni yüzüyle tamamen bütün dünya milletlerine hizmet edecek ve Diyarbakır’da hedefimiz olan 5 milyon turisti ağırlayacak bir konseptle burası tarih sahnesine yeniden kazandırılacak. Şu anda Sur içerisindeki önemli yapıların çalışmaları da tamamlandı. 347 tescilli konağın restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Onlar da tamamlandığında 2023 içerisinde restorasyonların tamamlanması hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.