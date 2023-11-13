Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 adet sığınak ele geçirildi Lice ilçesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu terörle ilişkisi tespit edilen bölgelere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında teröristlere ait 5 adet sığınak ele geçirildi.

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İHA

Doğu sınırımızda terörle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, ülke geneli asayişi sağlamak adına terör örgütlerine her gün yeni bir darbe vuruyor.

Terörle mücadelede görevli ekiplerin son adresi Diyarbakır'ın Lice ilçesi oldu.

Ekipler harekete geçti

Lice ilçesinde bir süre istihbari çalışmalar yaparak bilgi toplayan ekipler, terör örgütleriyle bağlantısını tespit ettiği bölgelerde arama başlattı.

Arama çalışması doğrultusunda, 11-12 Kasım tarihinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan SAKAL-2 Operasyonu” düzenlendi.

Bine yakın personel katıldı

Operasyon kapsamında ilçenin Saydamlı ve Akçabudak mahallelerine, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat (İSTH), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM), komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince 950 personel, 63 operasyonel tim, eğitimli bomba ve uyuşturucu arama köpekleri sevk edildi.

Ele geçirilenler

Operasyonda; 5 adet sığınak, 2 adet 12 kilogram mutfak tüpü (boş), 2 adet 2 kilogram piknik tüpü (boş), 1 adet termal kıyafet, 9 adet pil bloğu, 1 çift ayakkabı, 1 adet kilim, 1 adet battaniye, 1 adet yatak, 1 adet tıraş makinası, 1 adet jelikan (boş), 1 adet iki gözlü ocak, 3 adet tencere, 1 adet tava, 3 adet kaşık, 1 adet çaydanlık, 6 adet bardak, son kullanma tarihi 2022 olan 13 kilo peynir, 1 kilo kaşar peyniri, 3 kilo reçel, 3 kilo zeytin, 1 kilo küp şeker, 1 kilo çay, 1 adet peynir kutusu (boş), 1 adet konserve kutusu (boş), 1 ton 17 kilo kubar esrar, 257 kilo toz esrar, (3 kilo toz esrar maddesi BTÖ mensuplarına ait sığınakta ele geçirildi), 15 kilo esrar tohumu ve 480 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı

Öte yandan timler, aramaları sırasında bir adet el yapımı patlayıcıya rastladı.

El yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)