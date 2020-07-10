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    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar

    Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
    • AA
    • 10.07.2020 - 11:46
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    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp narko-terörizmle mücadele operasyonu, başarıyla tamamlandı.

    Operasyonda 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök kenevir bitkisi, arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu, 8 adet su motoru ve 1 adet su pompası ele geçirildi.

    Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar #1

    OPERASYONLAR SÜRECEK

    Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar #2

    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar #3

    Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe: 1 ton esrar #4

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