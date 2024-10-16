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Diyarbakır’da terör propagandası yapan 15 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da terör propagandası yapan 15 kişi gözaltına alındı Diyarbakır Valiliği, 13 Ekim tarihinde DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.