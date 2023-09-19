Diyarbakır'da terörden temizlenen noktalarda petrol çıkartma çalışması Bir zamanlar adı terörle anılan bölgeye bağlı kırsal Varınca, İncekavak, Gedikalan, Yazgı ve Erkonağı sınırlarında petrol çıkarma çalışmaları başladı.

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İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt genelinde terörle mücadelenin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonların meyvesi yenilmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadele sonucu, birçok noktada huzur ve güven ortamı sağlanıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Petrol çalışmaları başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu kapsamda Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kuyu üstüne kuyu açıyor.

Hazro ilçesine bağlı kırsal Varınca, İncekavak, Gedikalan, Yazgı ve Erkonağı sınırlarında hummalı petrol çıkarma çalışmaları başladı.

Beklentinin üstünde rezerve

TPAO yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Hazro’daki kuyularda beklenenin üstünde bir rezerve ulaşıldığı belirtildi.

Yeni depolar oluşturuluyor

TPAO, petrol depolama alanının yetersiz kalmasından dolayı yeni depolar kurmak için ihale yapıldığını bildirdi.

Hem petrolü depolamak için yer yapılacağı hem de kuyulardan çıkan gazla elektrik üretileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)