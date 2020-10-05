Diyarbakır'da TP'den petrol arama ruhsat başvurusu

TP, Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.