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    Diyarbakır'da TP'den petrol arama ruhsat başvurusu

    TP, Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 09:43
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    Diyarbakır'da TP'den petrol arama ruhsat başvurusu

    Diyarbakır'da yıllardır devam eden terörle mücadele, meyvelerini vermeye başlıyor.

    Terörden temizlenen ilde petrol aranacak...

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

    Diyarbakır da TP den petrol arama ruhsat başvurusu #1

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.

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