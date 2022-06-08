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Diyarbakır'da uluslararası yayınlarla örgüt propagandasına operasyon

Diyarbakır'da uluslararası yayınlarla örgüt propagandasına operasyon

Belçika ve İngiltere'de yapılan yayınlarda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.