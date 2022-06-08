- Haberler
- Gündem Haberleri
- Diyarbakır'da uluslararası yayınlarla örgüt propagandasına operasyon
Diyarbakır'da uluslararası yayınlarla örgüt propagandasına operasyon
- 08.06.2022 - 11:07
Diyarbakır’da terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam ediyor…
Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belçika ve İngiltere'de yayın yapan terör örgütüne müzahir televizyonların 102 programına ait 82 saatlik içerik mercek altına alındı.
AA’nın haberine göre; söz konusu kanallarda örgüt propagandası, terör örgütü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik operasyonlarının Kürt halkına yönelik gerçekleştirildiği izlenimi ile ajitasyon ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek Diyarbakır'da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurma amaçlı haber ve programlar yapıldığı tespit edildi.
Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi
Çalışma kapsamında bu haber ve programları yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 19 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.