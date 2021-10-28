Diyarbakır'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından aranan 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi destekli operasyonda şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramalarda 14 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 640 fişek, 17 şarjör, 3 bin 100 kök Hint keneviri, 2 bin 200 gram skunk bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine operasyon: 29 gözaltı VİDEO

