Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 116 kilogram esrar ele geçirildi Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 116 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu taciri olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramalarda; 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı belirtildi.

"Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır"

Valilik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde, 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Yasa Dışı Ekim” suçlarından aranan 7 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)