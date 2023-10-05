Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 74 kilogram esrar yakalandı Bölgede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 kilogram esrar ele geçirilirken 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Yurtta zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Güvenlik güçleri zehir tacirlerini bitirmeye kararlı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara her geçen bir yenisi ekleniyor.

Bir yeni operasyonun adresi Diyarbakır oldu.

Konuya ilişkin açıklama Diyarbakır Valiliği'nden yapıldı.

Operasyon başarıyla tamamlandı

Yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Suç unsurları bulundu

Operasyonda, 53 kilogram kubar, 21 kilogram toz esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 32 fişek ve terazi ele geçirildi.

7 gözaltı

Öte yandan olayla ilişkisi olan 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)