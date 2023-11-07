Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: PKK'nın finans ağına darbe! Lice'de jandarmanın 25 ayrı noktada düzenlediği operasyonda 1 ton 168 kilogram esrar, 243 bin 250 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

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İHA

Güvenlik güçleri, doğu illerinde PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice’nin Güldiken Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 operasyonu düzenlendi.

1 ton esrar 66 bin kök kenevir

25 ayrı noktada düzenlenen operasyonda; 1 ton 95 kilogram kubar esrar, 73 kilogram toz esrar, 66 bin kök skunk bitkisi, 177 bin 250 kök kenevir bitkisi, bir adet kalaşnikof ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen suça konu malzemeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)