Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: Terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 403 kilogram kubar esrar, 423 bin 200 kök esrar bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin PKK terör örgütüyle bağlantısı inceleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

PKK terör örgütünün finans kaynağı olan zehir ticaretine her gün bir yeni darbe vuruluyor.

Uyuşturucu ile mücadelede görevli ekiplerin son adresi Diyarbakır oldu.

Güvenlik ekipleri harekete geçti

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç" adı verilen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla inceleme başlatıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Elde edilen bilgiler ışığında, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirilen şüphelilerin ev ve eklentilerine arama operasyonları yapıldı.

Bu operasyonlar sonucunda, 403 kilogram kubar esrar maddesi, 272 bin 200 kök kenevir bitkisi, 151 bin kök skunk bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Terör örgütleriyle ilişkileri araştırılıyor

Valilik tarafından yapılan açıklamada; ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.

Şüphelilerin sorgulanması devam ederken, terör örgütleriyle olan ilişkileri inceleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)