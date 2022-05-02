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    Diyarbakır'da vatandaşlar, bayram sabahı mezarlığa akın etti

    Binlerce vatandaşın ziyaret gerçekleştirdiği kabirlerde metrelerce araç kuyruğu oluştu.
    • 02.05.2022 - 10:34
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    Diyarbakır'da vatandaşlar, bayram sabahı mezarlığa akın etti

    Diyarbakır Yeniköy Asri Mezarlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınlarını kaybedenlerle doldu taştı.

    Binlerce kişi kabir ziyaretinde bulundu

    Bayram namazı sonrası vatandaşlar, mezarlığa akın etti. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başlarında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

    Metrelerce araç yoğunluğu oluştu

    Kentte mezarlıklara giden yollarda ise, metrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Aile kabristanını ziyarete gelen Hasan Sinen, her bayram namazından sonra mezarlığı ziyaret edip dualar okuduklarını belirtti.

    Sinen, "Aile mezarlığına geldik, vefat eden ailemizin mezarlıklarını ziyaret ederek dua okuduk. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra aile kabristanlarını ziyaret ediyoruz, daha sonra ailemizle vakit geçirmeye çalışacağız. Buradan bütün vatandaşların bayramını kutluyorum." dedi.

    Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Nebahat Çelik de, anne mezarlığını ziyaret ederek bayramlaştığını, Yasin’i Şeriflerini okuyarak dualar ettiğini ifade etti. Çelik, mezarlığın yoğun olduğunu kaydetti.

    Diyarbakır da vatandaşlar, bayram sabahı mezarlığa akın etti #1

    Diyarbakır da vatandaşlar, bayram sabahı mezarlığa akın etti #2

    Diyarbakır da vatandaşlar, bayram sabahı mezarlığa akın etti #3


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