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Diyarbakır'da yaklaşık 1 buçuk milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da yaklaşık 1 buçuk milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonunda 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, operasyon bölgesinden 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar da çıktı.