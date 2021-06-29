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- Diyarbakır'da yaklaşık 1 buçuk milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da yaklaşık 1 buçuk milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonunda 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, operasyon bölgesinden 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar da çıktı.
- AA
- 29.06.2021 - 16:14
- Güncelleme : 29.06.2021 - 16:37
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın da en büyük gelir kaynaklarınan olan uyuşturucuya karşı Doğu Anadolu ve Güney Doğu'da operasyonlar sürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'narko-terör' oeprasyonu düzenledi.
JANDARMA, OPERASYON DETAYI VERDİ
Operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi veren jandarma, ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.
1 MİLYON 340 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.