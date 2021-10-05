7 yıl önce, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken PKK yandaşları tarafından katledilen Yasin Börü, Ahmet Dadak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, mezarları başında anıldı.

Diyarbakır'da 7 yıl önce Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 4 gencin ailesinin acıları dinmiyor.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 6-7 Ekim 2014’te düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK yandaşları tarafından kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, ölümlerinin 7’nci yılında da unutulmadı.

Acılı aileler, evlatlarının mezarlarının başına gelerek gözyaşı döktü.

Evlatlarına olan hasretleri her geçen gün daha da artan aileler, teröre lanet okudu. Saldırı anlarına şahit olup yaralı kurtulan Yusuf Er de aradan geçen senelere rağmen, yaşadıklarını unutmadığını belirtti.

“EVLAT ACISI KADAR ACI BİR ŞEY YOKTUR”

Katledilen gençlerden Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, oğlunun sürekli hafızalarında ve dualarında olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“70 sene de olsa 700 sene de olsa evladımızı unutamayız. Evlat acısı farklıdır. Eğer vahşice öldürülmüşse bu daha da zor. Evlat acısı kadar acı bir şey yoktur. Bu farklı bir acı. Allah kimsenin başına getirmesin.”





"OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM"

Duygularının tarifsiz olduğunu, evladının en çok geceleri gözünün önüne geldiğini belirten baba Dakak, "Oğlumu çok özledim." diyerek duygularını dile getirdi.

Diyarbakır’da Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı VİDEO



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“OĞLUM SAĞ OLSAYDI BELKİ ÇOCUĞUNU KUCAĞIMA ALMIŞTIM”

Acılı baba sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Vahşice bir katliam işlendi. Acımız büyük. Selahattin Demirtaş'ın içeride (cezaevi) olması bu acımızı bir nebze de olsa düşürüyor, (HDP) adam toplar dağa gönderir. Zaten el ele verdiler ve bizim çocuklarımızı katlettiler. Oğlum sağ olsaydı belki çocuğunu kucağıma almıştım. Allah onları kahrı perişan etsin. Bizim ciğerimizi yaktılar."





“AZMETTİRİCİ BAŞTA SELAHATTİN DEMİRTAŞ’TIR”

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise acılarının büyük olduğunu, evinin her köşesinde evladının fotoğraflarının bulunduğunu söyledi.

Gökguz, oğlunun gece gündüz aklında bulunduğunu belirterek, "Ne Kurban Bayramı ne de 6-7 Ekim gelsin istiyorum. Bu günler yaklaştığında geceleri uyuyamıyorum çünkü her zaman çocuğum aklıma geliyor. Torunlarımı gördüğümde bile aklıma geliyor. Her şey unutulur ama bu acı bitmez. Allah hakkımızı bırakmasın. Bu olayda sorumlu ve azmettiriciler kimse onlar yakalansın. Bu azmettirici başta Selahattin Demirtaş'tır. Demirtaş'a hak ettiği cezayı versinler." dedi.

Gökguz, torununun hiç görmediği babasının mezarını sık sık ziyaret etmek istediğini, bu acının unutulmayacağını belirtti.

“ARKADAŞLARIMI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM”

Yusuf Er de katledilmekten son anda kurtulduğunu, yaşadıklarını unutamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vahşi bir olaydı. Arkadaşlarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Sürekli rüyalarıma giriyorlar. Mezarlarını ziyarete buruk bir şekilde gidiyorum. Onlar fakirin, mazlumun, yetimin evine kurban eti girsin diye mücadele ettiler."

“BAŞKA YASİN’LER HASAN’LAR ÇIKTI”

Er, katliamın yaşandığı sokaktan mümkün oldukça geçmediğini, her Kurban Bayramı Yasin Börü ve arkadaşlarının yelekleri ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmaya devam edeceklerini belirterek şu sözleri kaydetti:

"HDP ve PKK'ya şunu söylüyoruz ki bu bölgede Yasin Börü ve arkadaşları hiçbir zaman bitmeyecek. Onları katlettiler. Başka Yasin'ler, başka Hasan'lar çıktı, birken yüzler, binler oldular. Bu dünyada da öbür dünyada da bu olayın içinde parmağı olanlardan şikayetçiyiz."