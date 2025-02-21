Diyarbakır'da yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı

DHA

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Halk sağlığını tehdit eden başıboş köpekler, son olarak Diyarbakır'da bir vatandaşa saldırdı.

19 Şubat’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde Nurettin Tan (77), evine gittiği sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Nurettin Tan’ın bağırması üzerine çevredekiler yardımına koştu.

YAŞLI ADAMA SALDIRDILAR: 25 DİKİŞ ATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tan’ın bacağına 25 dikiş atıldı.

Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.