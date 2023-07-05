Diyarbakır’da yıkılan binalar için yeni bilirkişi raporu hazırlanacak Depremlerde yıkılan 1’i boş 7 binayla ilgili olarak savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporları, yetersiz bulununca bir kez daha bilirkişi raporu istendi.

DHA Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mensuplarından oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu yetersiz bulunca bu kez İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Yeni heyet gönderildi Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi. Yıkılan binaların olduğu alanlara iş makineleri, kamyonlar ve polis ekipleri sevk edildi. Binaların bulunduğu sokaklar giriş ve çıkışlara kapatıldı. Numuneler alındı Bilirkişi heyeti, avukat ve savcı eşliğinde alanlarda inceleme yaparak numuneler aldı. Düzenlenecek rapor, daha sonra soruşturma dosyasına eklenecek.