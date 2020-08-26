Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

Bahse konu operasyonda 1495 personelden oluşan 100 operasyonel tim görev alıyor.

JÖH-PÖH HEPSİ SAHADA

Teröristler ve onların para kaynağının hedef alınacağı operasyona Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timleri katılıyor.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA BUGÜNE KADAR 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı VİDEO