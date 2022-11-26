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    Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi

    Yolcu otobüsün devrilmesi sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.
    • 26.11.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 13:01
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    Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden yolcu otobüsü devrildi.

    İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

    Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Kazada 3'ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralandı.

    Önüne bir transitin çıktı

    İHA'nın haberine göre, otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transitin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

    Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi VİDEO

    Diyarbakır da yolcu otobüsü devrildi #1

    Diyarbakır da yolcu otobüsü devrildi #2

     

    Diyarbakır da yolcu otobüsü devrildi #3

    Diyarbakır da yolcu otobüsü devrildi #4


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