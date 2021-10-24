Diyarbakır'da yüreği yanık anne Necime Çiftçi'nin evlat nöbeti

5 yıldır haberini beklediği oğlu için evlat nöbetine katılan anne Necibe Çiftçi, "Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin” sözleriyle isyan etti.

3 Eylül 2019'da evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 783'üncü gününe girdi.

Son olarak evlat nöbetine bugün bir anne daha katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Necibe Çiftçi, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'a geldi.

"BİR OĞLUMU ŞEHİT ETTİLER, BARİ DİĞERİNİ VERSİNLER"

Acılı anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum.” dedi.