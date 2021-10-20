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    Diyarbakır'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici tutuklandı

    Diyarbakır'da, zihinsel engelli D.K. (16) adlı kız çocuğunu düğün salonunun önünden aracına alıp, götürdüğü evde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan taksi şoförü C.Y. (47) tutuklandı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:28
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    Diyarbakır'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici tutuklandı

    16 Ekim akşamı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesi ile düğüne giden zihinsel engelli D.K., bir süre sonra salonun önüne çıktı.

    Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., D.K.'nin önünde durup, araca binmesi için ikna etmeye çalıştı.

    ZİHİNSEL ENGELLİ KIZI EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİ

    Taksiye binen D.K.'yi eve götüren C.Y., burada cinsel istismarda bulundu.

    C.Y., daha sonra D.K.'yi evinin yakınına bırakarak kaçtı. Evine giren D.K., olayı ailesine anlattı. Aile de polise giderek, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 kameranın kayıtlarını 2 gün boyunca izledi.

    Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı.

    Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır'da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı VİDEO ARŞİV

    TUTUKLANDI

    C.Y., çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    C.Y., 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır da zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici tutuklandı #1

    Diyarbakır da zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici tutuklandı #2

    Diyarbakır da zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici tutuklandı #3

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