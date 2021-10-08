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    Diyarbakır'daki annelerden, Hakkari'deki evlat nöbeti eylemlerine destek

    Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin yaptığı eylemler Hakkari'de de sürerken, Diyarbakır'daki anneler, evladına kavuşmak isteyen ailelere destek verdi.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:56
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    Diyarbakır'daki annelerden, Hakkari'deki evlat nöbeti eylemlerine destek

    Hakkari'de çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 18'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

    Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

    HDP binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

    "KAHROLSUN PKK, İŞBİRLİKÇİ HDP"

    Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı. HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. 12 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan gelen 17 aile de destek verdi.

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #1

    "ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE MUTLU YARINLARA KAVUŞALIM"

    Eyleme katılan Leyla Çiftçi, Diyarbakır'dan kendilerine destek için gelen ailelere teşekkür etti. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz." dedi.

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #2

    OĞLUNA KAVUŞAN ANNE DE EYLEME DESTEK VERDİ

    Diyarbakır'dan Hakkari'deki ailelere destek için gelen Ayşegül Biçer ise, "3 yıl önce dağa kaçırılan oğlum Mustafa Biçer'e kavuştum. Oğluma kavuştum ama, eylemime devam ediyorum. Eylemde olan diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #3

    "EVLATLARIMIZI NİÇİN DAĞA TAŞA MAHKUM ETMİŞSİNİZ"

    Oğlu Ramazan Üçdağ için nöbette olduğu Diyarbakır'dan Hakkari'deki ailelere destek için gelen Mevlüde Üçdağ da çocukları için eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı niçin götürüp dağa, taşa mahkum etmişsiniz? Evlatlarımız için eylemimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #4

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #5

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #6

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #7

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #8

    Diyarbakır daki annelerden, Hakkari deki evlat nöbeti eylemlerine destek #9

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