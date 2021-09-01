Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan annelere bugün, Almanya'daki evlat nöbetini tek başına sürdüren anne Maide Türemiş de katıldı.

Diyarbakır'da yaşayan anne Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından, evladı PKK tarafından dağa kaçırılan diğer anneler de eyleme başladı.

233 ailenin 729 gündür sürdürdüğü eylemde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi.

"KÜRTLER ÇOCUKLARININ KURBAN ALINMASINA KARŞI ÇIKIYOR"

Almanya'da kaçırılan kızı Nilüfer için Berlin'de evlat nöbetini tek başına sürdüren Maide Türemiş, Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki ailelerle buluştu.

Ailelerle birlikte birlik ve beraberlik mesajı veren Türemiş, Kürtlerin artık uyandığını ve çocuklarının kurban alınmasına karşı çıktığını söyledi.

Diyarbakır'daki annelere, Almanya'da nöbet tutan anneden destek ziyareti VİDEO

ÇOCUKLARININ ÖLMESİNİ DE ÖLDÜRÜLMESİNİ DE İSTEMİYORLAR

Türemiş, çocuklarının ölmesini ya da öldürülmesini istemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlamda bu mücadeleyi yapıyoruz. Hepimizin yüreği yanık, içimde büyük bir dert taşıyorum. Kötü huylu bir kansere yakalandım. Tedavimi erteledim. Zaman kaybettirmeden tedavimi devam ettirmem lazımdı ama ben Diyarbakır anneleriyle beraber olabilmek için tedavimi erteledim.

"BİRLİK OLURSAK ÇOCUKLARIMIZI GERİ GETİREBİLİRİZ"

Sizlerle beraber olmak için geldim. Birlikten güç doğar. Buradan da cesaret bulamayan annelere ve babalara sesleniyorum; benim tedavimi ertelemem hayati risk taşıyor. Ben hayatımı risk altına alıp da Almanya'dan gelebildiysem siz de gelebilirsiniz. Birlik olursak, çocuklarımızı geri getirebiliriz. Lütfen çıkın gelin, çekinmeyin.

Çocuklarımızı kurban vermeyelim. Yüreğinizi kavurup, evinizde yanarak bitmeyin. Gelin burada hep beraber yüreklerimizi birleştirelim, çocuklarımızı getirelim. PKK'nın kime, niye hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Dağda olan gençlere de buradan sesleniyorum; yeter artık, annelerinizin babalarınızın acılarını görün.

Bu kadar nankör ve vicdansız olmayın. Kızım, ben kanser hastasıyım, hem de kötü huylu. Yüzümde gözükmüyor olabilir ama ben bunu içimde taşıyorum. Berlin'e döndüğümde de çok yoğun tedavi altına gireceğim. Anneni seviyorsan, annene azıcık da olsa acıyorsan dön gel artık. Benim gücüm ol. Dön gel ki beraber bu hastalığı yenelim.

Ben gözü açık gitmek istemiyorum, yeter artık. Seni çok seviyorum. Bu vicdansızların kafasına uyup da oralarda durma, çık gel. Yeter ki siz yaşamak için karar verin. Siz yaşamak için karar verirseniz aileleriniz manevi, devlet de maddi yönden sizi yaşatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir."





"HEP BİRLİKTE HDP'NİN İÇ YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARALIM"

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaracaklarını ifade ederek, "Ha HDP ha PKK. Değişen bir şey yok. Suçlu olmasalardı şu an kepenk kapatıp kaçmazlardı. Ha HDP'ye sahip çıkmışsınız ha Kandil'e. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi gözünü kırpmadan şehit eden terör örgütüne sırtını yaslayan HDP zihniyetine karşı biz de sonuna kadar sırtımızı devletimize yaslıyoruz. Devletimiz çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Hep birlikte burada HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım." dedi.

















