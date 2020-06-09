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    Diyarbakır'daki çocuk tacizcisi tutuklandı

    Diyarbakır’da 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 15:22
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    Diyarbakır'daki çocuk tacizcisi tutuklandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 5 Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre önceki akşam 20.30 sularında Mustafa H. (60), 10 yaşındaki çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü.

    Çocuk taciz edilirken, gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi.

    Diyarbakı'daki çocuk tacizcisi tutuklandı- İZLE

    LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ, POLİSE TESLİM EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi.

    Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mustafa H. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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